Magazine Adetuc exclui item que vedava inscrição de quem processa o Estado e reabre editais da Aldir Blanc Mudança atende recomendação do MPF e novo prazo vai de 15 a 19 de dezembro

Após uma recomendação da Procuradoria da República no Estado do Tocantins (MPF), a Adetuc (Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa) reabriu os prazo para inscrição de projetos culturais interessados em receber recursos da Lei Aldir Blanc. São R$ 10 milhões para o Estado. Na semana passada, o MPF no Tocantins abriu um procedimento para acompanhar a execução do pagamento desses recursos. Nos 12 editais tocantinenses havia um item que exigia d...