Magazine Adele interrompe show para assistir final olímpica de atletismo Adele e o público assistiram aos telões do palco a decisão da prova vencida por Julien Alfred. A atleta conquistou a primeira medalha da história, da Ilha Santa Lúcia, no Caribe

As Olimpíadas 2024 tem chamado a atenção no mundo. Fãs dos esportes não perdem a oportunidade de acompanhar as modalidades. A cantora Adele, por exemplo, protagonizou um momento curioso durante um show em Munique, na Alemanha, neste sábado (3). Ela interrompeu a apresentação para acompanhar a final dos 100m rasos feminino nos Jogos Olímpicos de Paris.