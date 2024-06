Magazine Abertura do rodeio da 27ª edição da ExpoBrasil terá show da dupla Ícaro e Gilmar Programação também conta com exposições de gado de elite, leilões de bovinos e palestras a partir desta quarta-feira (12)

Com 19 atrações confirmadas e entrada gratuita todos os dias, a 27ª edição da ExpoBrasil reúne produtores rurais, empresários e autoridades para discutir as tendências e os desafios do agronegócio. O evento ocorre no Parque de Exposição Newton Moraes, em Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do estado. A abertura do rodeio é nesta quarta-feira (12), com locuçõ...