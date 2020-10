Magazine Abertas inscrições para o V Festival de Cinema Estudantil Você na Tela Prazo para inscrições acaba em 20 de novembro; edição digital será em dezembro

As inscrições para a 5ª edição do ‘Festival de Cinema Estudantil Você na Tela’ estão abertas até 20 de novembro. Em formato online, será de 9 a 11 de dezembro, no Canal do Festival no YouTube. Podem ser inscritas obras audiovisuais produzidas em escolas de nível fundamental, médio e universitário, da rede pública ou privada, instituições como associações comu...