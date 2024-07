Magazine ‘A Flor do Buriti’: filme com atores indígenas estreia na capital Exibição com debate acontece nesta sexta-feira (12) no Cine Cultura

O longa "A Flor do Buriti" será exibido em sessão especial no Cine Cultura, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, localizado na região sul de Palmas, às 19h. A entrada será gratuita e após a exibição do longa, haverá um debate com os diretores e a equipe do filme. Além da sessão de estreia, “A Flor do Buriti” terá mais duas sessões gratuitas: - Sábado (13)...