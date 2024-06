A obra "A Flor do Buriti", dirigida por João Salaviza e Renée Nader Messora, exibido em mais de 100 festivais ao redor do mundo e com catorze prêmios, como o prêmio coletivo para melhor elenco na mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes, tem estreia marcada para o dia 4 de julho nos cinemas brasileiros, com distribuição da Embaúba Filmes.

Filmado ao longo de quinze meses em quatro aldeias distintas dentro da Terra Indígena Kraholândia, o projeto contou com uma equipe reduzida e composta tanto por indígenas quanto por não indígenas.

Sobre a obra

"A Flor do Buriti" mergulha na trajetória dos Krahô ao longo dos últimos 80 anos, e explora desde um massacre devastador em 1940 até os desafios contemporâneos enfrentados pela comunidade.

Localizado no norte do Tocantins, o filme aborda a luta incansável dos Krahô pela posse da terra, uma questão central que permeia toda a narrativa.

Renée Nader Messora, co-diretora do filme, ressalta a importância de entender a relação ancestral dos Krahô com a terra como um pilar fundamental para sua sobrevivência e cultura. Segundo ela,

"As diferentes violências sofridas pelos Krahô nos últimos 100 anos alavancaram um movimento de cuidado e reivindicação da terra como bem maior", conta.

Sinopse

Em 1940, duas crianças do povo indígena Krahô encontram na escuridão da floresta um boi perigosamente perto da sua aldeia. Era o prenúncio de um violento massacre, perpetrado pelos fazendeiros da região. Em 1969, durante a Ditadura Militar, o Estado Brasileiro incita muitos dos sobreviventes a integrarem uma unidade militar. Hoje, diante de velhas e novas ameaças, os Krahô seguem caminhando sobre sua terra sangrada, reinventando diariamente as infinitas formas de resistência.

Ficha Técnica

Direção: João Salaviza, Renée Nader Messora

Roteiro: João Salaviza, Renée Nader Messora, Ilda Patpro Krahô, Francisco Hyjnõ Krahô, Henrique Ihjãc Krahô

Produção: Ricardo Alves Jr., Julia Alves

Elenco: Ilda Patpro Krahô, Francisco Hyjnõ Krahô

Direção de Fotografia: Renée Nader Messora

Direção de Arte: Ángeles Frinchaboy, Ilda Patpro Krahô

Direção de Produção: Isabella Nader Messora

Som Direto: Diogo Goltara

Desenho de Som: Pablo Lamar

Montagem: Edgar Feldman

Gênero: drama

País: Brasil, Portugal

Ano: 2023

Duração: 124 min

