A 8ª edição do Roda de Saberes - Chamada de Angola que vai até 2 de outubro traz nesta edição a 1ª Mostra Nzailu de Cinema Indígena e Afro-brasileiro do Tocantins. O evento ocorre no auditório do IFTO.

O projeto, idealizado por Kamila Gomes, ocorre desde 2016 e busca “revelar o vasto acervo da cultura afro-brasileira e indígena do país, estando em consonância com a Lei 10639/03, no sentido de integrar subsidiariamente a política institucional de combate ao racismo”, divulgou a assessoria da empresa Contexto Produções Artísticas e Culturais. Das edições realizadas, três ocorreram no Tocantins, três em Santa Catarina e ano passado em Ilhéus (BA).

A 1ª mostra tem entre os filmes em exibição a partir das 19h horas desta quarta-feira, "Romana", dirigido por Helen Lopes, "O Giro da Folia de Cima", de João Luiz Neiva, "A Sússia", de Lucrécia Dias, e "Festa do Peixe e da Lontra - Histórias do Povo Krahô", de Emerson Silva.

Segundo a assessoria, o projeto também busca valorizar e apoiar os saberes e fazeres da cultura negra, com “ações de capoeira angola e os saberes dos povos tradicionais e religiões de matriz africana, bem como seus detentores, por meio da promoção do intercâmbio entre pessoas e grupos que preservam o patrimônio cultural no país”.

Vivências com mestres e mestras da cultura afrobrasileira, debates, workshops de capoeira angola, atividades relacionadas aos saberes e fazeres das matrizes afro-religiosas e indígenas no Brasil estão entre as programações.

“O “novo educador”, para ensinar aspectos da cultura afro-brasileira e indígena, precisa conhecer e valorizar a ancestralidade desses povos e suas culturas, pois só assim será capaz de provocar nos alunos a consciência da presença dos valores culturais desses povos presentes na formação étnica brasileira”, divulgou.

O projeto tem como meta valorizar questões relacionadas aos aspectos culturais e existenciais dos povos africanos e indígenas, “para a construção de uma prática antirracista nas escolas”, assim, ampliar os saberes e conhecimentos da tradição indígena e africana é importante para “migrar do lugar de invisibilização, folclore, para o lugar de conhecimento entre as demais disciplinas do sistema educacional de ensino”, conforme divulgado pela assessoria.

Confira a programação completa

26 DE SETEMBRO

16h|Abertura do evento com Ana Mumbuca e roda de conversa

IFTO Palmas

Convidados:

Projeto Vereda( Taquaruçu): Projeto de educação patrimonial e musical tocantinense.

Donat Christian -presidente da Associação dos Filhos e Amigos de África (AFAA)

Aires Panda - vice-presidente da Associação dos Filhos e Amigos de África (AFAA)

Makota Kualaiza - Ilabantu - Tocantins

Endy Corpoqueri - Arte educadora do coletivo Marginaliaria (SP)

Professor George França - UFT - Presidente da comissão permanente de heteroidentificação da Universidade Federal do Tocantins - UFT

27 DE SETEMBRO

10h | Vivência de Capoeira Angola

Casa de Angola -Taquaruçu

15h | Debate: Documentação e Divulgação dos Saberes e Fazeres do Povos Tradicionais do Tocantins

Auditório do IFTO

Debatedores:

Emerson Silva: Repórter Fotográfico e documentarista

Helen Lopes: Cineasta/Documentarista

Joel Cuxý Krahô: Documentarista/Indígena

Lucrécia Moura Dias: Documentarista/Quilombola

Mariah Soares: Jornalista, documentarista e doutoranda em cinema indígena. Mestre em cinema indígena pela Universidade da Beira Interior, em Covilhã - Portugal

João Luiz Neiva documentarista/ jornalista

Eduardo Lima: Professor da Unitins

Mediador:

John Max: Professor da Unitins

18h Voz e violão - DuOliveira

19h | 1ª Mostra Nzailu de Cinema Indígena e Afro-brasileiro do Tocantins

Auditório do IFTO

28 DE SETEMBRO

10h | Vivência de Capoeira Angola

IFTO Palmas

14h | *Exibição do documentário Okusala e roda de conversa

Instituto Federal do Tocantins (IFTO)

Convidados:

-Dandara Bispo: Mestra de Capoeira Angola, Salvador (BA)

-Ellen de Lima Souza de Oxum - _Ekedy e professora da UNIFESP e integrante do grupo de pesquisa Laroyê

-Família Capoeboicongo

-Jonathas Adonia Xavier: Doutorando em geografia

-Iyá Ifaloré Efuntolá Awololá Roberta de Osoguiã: Dirigente da Casa Branca da Serra Ilê Asé Fúnfún Osoguiã

-Solange Nascimento: Professora e pesquisadora em relações etnico-raciais

-Juli Simon: Percussionista e integrante do Instituto de Capoeira Angola ALAGBEDÉ de Florianópolis (SC)

-Fabrício Leonardo Brito: Treinel da Escola de Capoeira Angola Comunidade Angoleira do Cerrado

-Germana Pires: Capoeirista, arquiteta e urbanista. Professora da UFT e vice-presidente da FAPT

-Vera Mendonça: Terapeuta Integrativa

-Valmir Damasceno: Mestre de Capoeira Angola do Instituto de Capoeira Angola ALAGBEDÉ de Salvador (BA)

-Mestre Leninho: Grupo de Capoeira Angola No Pé do Berimbau

-Simone Moura: Turismóloga e especialista em patrimônio material e imaterial

-Emerson Silva: Repórter fotográfico e documentarista

-Bokônôvi Fákôdjímì | Ajayê: Contramestre de Capoeira Angola do Instituto de Capoeira Angola ALAGBEDÉ de Salvador (BA)

-Kamila Gomes/ Kota Muxinandê:*Treinel de Capoeira Angola do Instituto de Capoeira Angola ALAGBEDÉ de Palmas (TO)_

-Sonielson Luciano de Sousa: Professor da ULBRA e doutorando em Educação e Estudos Culturais

-Maxi Bezerra: Professor e escritor

-Diego Brito *- Músico e pesquisador

-Roda de samba com Gil Doliath

29 DE SETEMBRO

10h | Reunião com na Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA)

14h | Vivência de Capoeira Angola

Escola Crispim - Taquaruçu

17h Roda

30 DE SETEMBRO

9h | Treino

14h| Vivência de Ngoma Tata Kumbakeji

17h | Treino e roda ( roupa branca )

Casa de Angola - Taquaruçu

1º DE OUTUBRO

9h | Treino

14h | Vivência de Ngoma * Tata Kumbakeji

17h | Treino e roda

20h |Kimbwandènde Kia Bunseki Fu-Kiau*

Casa de Angola - Taquaruçu

2 DE OUTUBRO

8h | Encerramento

CMEI