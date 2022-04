Magazine 16º edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu terá premiação de R$ 72 mil Edital que regulamenta o evento, que acontecerá na praça vereador Tarcísio Machado, no distrito de Taquaruçu está publicado no Diário Oficial de terça-feira, 26

O Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT) chega a sua 16ª edição. O edital que regulamenta o evento, que acontecerá na praça vereador Tarcísio Machado, no distrito de Taquaruçu, está publicado no Diário Oficial do município. Este ano, será incluída uma nova categoria, a 'Vegetariana'. Também terá o acréscimo na quantidade de participantes, de 42 para 47 vagas, divididos e...