A 14ª edição do Canto Coral, evento organizado pela TV Anhanguera, terá duas noite com apresentações que prometem emocionar o público com canções natalinas, que marcaram a infância de muita gente.

As apresentações ocorrerão na segunda-feira, 11, e terça-feira, 12, a partir das 19 horas, no Parque das Artes, localizado no Espaço Cultural, na capital. Sob a direção artística de Noemi Zukowski, 13 grupos entoarão as mais belas canções de natal.

Neste ano, cerca de 400 vozes participarão do evento que terá entrada gratuita, mas limitada a 500 cadeiras por noite.

A diretora artística Noemi Zukowski, explica que o projeto Canto Coral tem por principal objetivo levar amor, esperança e solidariedade através da música.

Segundo a diretora, os corais que se apresentarão são compostos por crianças, estudantes e adultos. “Teremos a participação de 13 corais sendo de diversas formações: adulto, infantil, jovem - corais que representam órgãos públicos, instituições de ensino, igrejas e inclusão, como o sempre vibrante coral da APAE/Palmas neste ano”.

Para ela, a expectativa é que as apresentações possam lembrar a todos o verdadeiro espírito do Natal e trazer paz e amor em cada canção.

O gerente comercial do Grupo Jaime Câmara, Abrão Falluh Hanna, disse que esse é um evento muito esperado pelos grupos. “O ano inteiro os coralistas ficam ansiosos esperando para que aconteça”.

Abrão Hanna lembra que o evento ficou três anos sem ocorrer em função da pandemia da Covid-19. “No ano passado nós voltamos e foi um sucesso. Neste ano será no Parque das Artes com pelo menos 500 pessoas”.

O evento é realizado pela TV Anhanguera, em parceria com a prefeitura de Palmas, Colégio São Francisco de Assis, e o Instituto Federal do Tocantins (IFTO)Campus Palmas.

Apresentações

Segunda-feira, 11, a partir das 19 horas

Coral Tons e Vozes

Coral Vozes Especiais - APAE

Coral Ulbra Palmas

Coral da Igreja de Cristo dos Santos dos Últimos Dias

Coral SIBAPA - Segunda Igreja Batista de Palmas

Coral Jovem da Guarda Metropolitana

Terça-feira, 12, a partir das 19 horas

Coral Vocal e Banda Keryx

Coral Chiquinho - Colégio São Francisco de Assis

Coral de Contas - TCE

Coral Encanto - TRE

Coral da Catedral

Coral Deus Conosco

Coral Municipal