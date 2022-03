A cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021, tornou-se a artista com o maior número de vídeos no YouTube com mais de 100 milhões de visualizações. Ao todo, 66 músicas da artista alcançaram essa marca histórica na plataforma.

Esse não foi o primeiro recorde da cantora. Em 2019 e 2020, Marília foi a artista mais ouvida do Brasil no streaming. Depois, durante a pandemia de Covid-19, em que os shows foram suspensos, ela fez uma live musical que foi a mais vista na história do YouTube, com 3,3 milhões de acessos simultâneos.