Magazine Último dia do Festival Gastronômico terá premiação e palestra sobre harmonização de cerveja Pratos participantes se dividiram em cinco categorias: Comidinhas Salgadas, Pratos Salgados, Pratos Doces, Food Truck e Rota Gastronômica

Neste domingo, 31, o público conhecerá os vencedores do Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT). Evento premiará com R$ 6 mil o primeiro colocado, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro em cada categoria. Este ano, os pratos estão sendo comercializados pelos seguintes valores: as Comidinhas Salgadas estão sendo comercializadas de R$ 10 a R$ 14,00, os Pratos S...