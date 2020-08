Os leitores que juntaram os selos dos kits Desejados e Puro Charme, da promoção 'Juntou, Trocou' já podem agendar o atendimento para a retirada dos brindes. Com o novo "normal" determinado pela pandemia do novo coronavírus, o Jornal DAQUI tomou todos os cuidados para promover as trocas das cartelas, que ocorrerão entre os dias 24 e 29 de agosto exclusivamente na sede da empresa Mudanças Norte Sul, que fica na quadra 612 Sul, lote 17, na Avenida LO 15, Plano Diretor Sul, em Palmas.

Para evitar aglomerações e seguir as normas de segurança elaboradas pelos órgãos de saúde, os participantes da promoção poderão agendar o dia e o horário que farão suas trocas.

Para isso, basta acessar o site troca.meudaqui.com.br e definir a data mais cômoda para fazer a retirada. O agendamento é pessoal e intransferível. Isso significa que se a pessoa não estiver cadastrada ela não pode efetuar a retirada dos kits. O formulário de agendamento vai ficar registrado no nome e nos dados pessoais de quem o preencher.

O Jornal DAQUI reitera que todos os brindes das duas promoções já estão no estoque do Grupo Jaime Câmara (GJC) e que, por isso, não há motivo para pressa na retirada. Nos próximos dias todos serão atendidos.

Todo o esquema de retirada foi montado pensando em minimizar os impactos causados pela pandemia e em manter a saúde dos envolvidos. No dia da troca, por exemplo, não serão permitidos acompanhantes, para evitar aglomerações. Cada pessoa terá acesso a apenas um agendamento. No ato da troca será indispensável a apresentação de documentos de identificação e do comprovante de agendamento, além do uso obrigatório de máscaras.

As datas das trocas em Araguaína e Gurupi serão confirmadas posteriormente. Leitores de outras cidades do interior do Estado podem se informar sobre o funcionamento das trocas com os respectivos representantes ou nos pontos de vendas dos jornais nas suas localidades.

Assim como está sendo organizado aqui no Tocantins, o Jornal DAQUI de Goiânia (GO) realizou as trocas também por meio de agendamento e foram um sucesso, pois todos respeitaram os protocolos de segurança. Os leitores ficaram muito satisfeitos e elogiaram a iniciativa do GJC.