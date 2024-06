Magazine É a maior oportunidade que tive na Globo, diz Paulo Vieira sobre a série 'Pablo e Luisão' A trama acompanha as aventuras do pai de Paulo, Luisão (Aílton Graça), e de seu melhor amigo, Pablo (Otavio Muller).

Até pouco tempo atrás, Paulo Vieira, 31, costumava brincar dizendo que até era conhecido, mas não tinha nada palpável na programação da Globo. Agora, parece que o jogo virou. Além do Avisa Lá Que Eu Vou, que entra na sua terceira temporada no GNT, ele em breve faz sua estreia como showrunner de uma série de ficção com "Pablo e Luisão". A trama acompanha as aventu...