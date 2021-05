Magazine Álbum inédito de Tim Maia em espanhol é lançado mais de 50 anos após gravação As gravações estavam até então em formato analógico, arquivadas em fitas

Um disco inédito de Tim Maia foi lançado nesta terça (25) nas plataformas digitais. O álbum póstumo "Yo te Amo" traz hits do músico cantados em espanhol e chega 51 anos depois de sua gravação original, realizada em 1970. O anúncio do disco foi feito na semana passada, no blog de Mauro Ferreira, do G1. "Hoje, finalmente o novo álbum com versões inéditas em espanh...