O Brasil revela anualmente uma milhares de talentos para o futebol, levando jogadores ao mercado local e internacional. Não é à toa, embora pareça clichê, que somos conhecidos como o país do futebol. Boa parte desses atletas vê no esporte a saída para uma situação de vulnerabilidade social. Muito além da possibilidade de se tornar um atleta profissional e fazer disso a sua fonte de renda, garantindo também melhores condições para as suas famílias, o futebol é um esporte que proporciona valores e ensinamentos que por si só podem ser transformadores.

Levando em conta o ambiente coletivo da prática esportiva, é possível compartilhar e ensinar aos jovens atletas também habilidades sociais, emocionais, e contribuir com seu desenvolvimento pessoal. Desta forma, a prática esportiva causa um impacto positivo em suas vidas e os resultados, além de duradouros, podem ser percebidos pela sociedade também em áreas fora do esporte.

É preciso despertar nos atletas, desde as categorias de base, a vontade de ser solução não só no jogo, mas em suas comunidades e de levar sempre em consideração as questões sociais e o esforço para contribuir positivamente com o local onde vivem ou de onde pertencem.

Desde 2017, com a gestão do presidente Lucas Meira, o Palmas Futebol e Regatas intensificou as atividades nas categorias de base do clube retomando um calendário de trabalho com os jovens atletas durante todo o ano. A partir daí, o time voltou a conquistar títulos estaduais e se credenciar a disputar competições importantes, como a Copa São Paulo de Futebol Júnior, um dos principais campeonatos de base do futebol mundial.

Além disso, esse trabalho contínuo proporcionou e segue proporcionando a centenas de jovens uma nova perspectiva, não só no futebol, mas também nas relações familiares e de suas comunidades, estimulando uma transformação através do esporte. Com isso, o clube se tornou referência no futebol de base do Tocantins e é conhecido por impulsionar a inclusão através da modalidade.

Com tantos capítulos de emoção escritos nos últimos anos, o Palmas Futebol e Regatas quer conhecer agora outras histórias de transformação e superação através do esporte. Em dezembro, com o objetivo de retribuir a homenagem feita pela Federação Tocantinense de Futebol ao presidente do clube, ao nomear o título do Estadual 2021 de “Troféu Lucas Meira”, o clube decidiu reunir esses relatos e desta forma se conectar e cooperar com os personagens que também fazem do futebol uma ferramenta de transformação social e esperança para um mundo melhor.

Para participar acesse o site (www.palmasfr.com/trofeulucasmeira), compartilhe a sua história contribua para a construção de uma nova realidade onde a prática do futebol seja uma fábrica de sonhos, mas também ferramenta de educação, saúde e transformação.