A trajetória consistente, somada ao propósito que inspira as melhores práticas de gestão e o modelo de negócios diferenciado, consolidam a Aura Minerals como uma empresa de valor no mercado global.

Focada no desenvolvimento e operação de projetos de ouro e cobre nas Américas, a mineradora faz da sua missão, visão e valores incentivos para investir em uma atuação sólida e robusta em todas as regiões onde opera. A empresa é dona de um plano de crescimento sustentável, que conta com ativos e projetos de alta qualidade; balanço financeiro robusto, com baixa alavancagem, amplo relacionamento com bancos e fluxo de caixa livre crescente; e time e cultura fortes, que se engajam com a evolução do negócio por meio da descentralização das decisões e comprometimento com a excelência.

Guiada pela missão de encontrar, minerar e fornecer os mais importantes e essenciais minérios que permitem ao mundo e à humanidade criar, inovar e prosperar, a empresa é regida por três valores: pessoas em primeiro lugar, respeito e cuidado, e gestão ética e inovação. A visão de ser uma das mineradoras mais confiáveis, responsáveis, respeitadas e orientadas por resultados, conduz as estratégias da Aura em diversas frentes de atuação.

De dentro para fora, a companhia investe em práticas efetivas para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores e atua em conformidade com todas as leis, regulamentos e referências aplicáveis. Além disso, a empresa estimula projetos e apoia programas em favor do desenvolvimento e retenção de talentos. Por meio de um modelo de gestão inovador, que fomenta a valorização e o reconhecimento profissional, a empresa promove a formação individual, motiva o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, e ainda fornece um ambiente com clima organizacional positivo, diverso e inclusivo. Signatária do movimento Women in Mining em todos os países em que opera, a Aura Minerals incentiva e investe em oportunidades para ampliar a participação de mulheres no quadro funcional.

Como parte de sua estratégia de atuação, a companhia emprega um olhar cuidadoso sobre os impactos e benefícios das atividades da mineradora e inspira a busca por diálogos e relacionamentos saudáveis com diversos públicos de interesse, desde o início de um novo projeto, até o encerramento das atividades.

Outra prioridade da empresa é preservação do meio ambiente e conservação de recursos naturais, o que direciona diversas iniciativas, como a ampliação do uso de energias renováveis em todas as suas operações, os projetos de eficiência energética e o acompanhamento e redução das emissões de CO² de forma automatizada. Membro do World Gold Council, a empresa tem o compromisso de reduzir em 5% suas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) das operações.

O CEO e presidente da empresa, Rodrigo Barbosa, observa a importância de fazer uma mineração sustentável. “Estamos sempre atentos às áreas em que operamos e às pessoas que vivem no entorno delas. Focamos em minimizar impactos para as comunidades e nos comprometemos em reflorestar as áreas que desenvolvemos nossas atividades, a fim de cuidar cada vez mais do meio ambiente, do nosso planeta, e, por consequência, das atuais e próximas gerações”, destaca o executivo.

O cuidado com as pessoas é premissa da companhia

Pautada por valores únicos, que colocam em primeiro lugar as pessoas, a Aura Minerals desenvolveu um modelo de gestão único. A cultura “Aura 360” da companhia é guiada pelos impactos e benefícios das atividades que realiza.

“Consideramos os impactos e benefícios de tudo o que fazemos, primeiramente em nossos colaboradores, nas comunidades e no meio ambiente e, finalmente, na nossa companhia. O nosso jeito de ser e fazer é baseado em valores, práticas e comportamentos difundidos em toda a Aura”, comenta o presidente.

O respeito e o cuidado estão entre os valores que conduzem as estratégias de atuação e norteiam a tomada de decisão da companhia e, no contexto social, desempenham papéis fundamentais. Em Almas, no Tocantins, a preocupação com as pessoas está no centro das estratégias, como explica a Diretora de Operações da unidade, Andreia Nunes.

“Temos grande preocupação em investir na mão de obra local e, quando não há, capacitamos as potencialidades por meio de treinamentos para as comunidades, desenvolvendo também o empreendedorismo para obter fornecedores locais”, comentou.