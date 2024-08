Esporte Zagueiro uruguaio Juan Izquierdo, 27, morre após passar mal em jogo no Morumbis Ele passou mal na noite de quinta-feira (22) durante partida entre São Paulo e Nacional pela Copa Libertadores, no Morumbis

O jogador uruguaio Juan Izquierdo, de 27 anos, atleta do Nacional-URU, morreu nesta terça-feira (27) em São Paulo. Ele passou mal na noite de quinta-feira (22) durante partida entre São Paulo e Nacional pela Copa Libertadores, no Morumbis. O camisa 3 do Nacional era casado e deixa dois filhos. Ele estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Israel...