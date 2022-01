Não são só os 40 atletas que integram o Palmas e Taquarussú nesta edição da Copinha que estão tentando fazer história na maior competição de base da América Latina. De Formoso do Araguaia para sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Kayque Soares Campos, de 18 anos, é uma das crias da Gávea e atua no clube desde 2019.

“Eu encaro a oportunidade de jogar essa Copinha como um campeonato que pode me abrir portas bem maiores, pois sabemos da visibilidade que ela tem”, enfatizou o jovem atleta tocantinense.

Em maio do ano passado, o jogador do Tocantins renovou com o Flamengo por mais duas temporadas. O jovem zagueiro fechou seu primeiro contrato profissional com o clube carioca ainda em 2019. O vínculo iria até setembro de 2021, mas a equipe rubro-negra resolveu antecipar a renovação, que agora segue até janeiro de 2023.

“Eu espero que essa temporada, não seja só mais uma, quero que seja a temporada! Espero conquistar títulos importantes e estar sempre construindo uma história positiva dentro do Clube que amo”, finalizou o atleta.

Cria da Gávea

O zagueiro é um dos sobreviventes do incêndio que vitimou 10 jovens, entre 14 e 16 anos, em fevereiro de 2019. Na época, o jogador do Tocantins tinha apenas 15 anos. Sete meses depois da tragédia, aos 16 anos, ele assinou seu primeiro contrato.

Kayque Soares passou em uma peneira do Flamengo em 2017. O atleta se mudou do Tocantins para o Rio de Janeiro em 2018. No ano seguinte, o jovem zagueiro liderou o sistema defensivo do time rubro-negro sub-17 no Campeonato Carioca da categoria e no Torneio Guilherme Embry Sub-16.

Além disso, na sua trajetória pelo clube em competições amistosas fora do país, o zagueiro levantou troféus do Torneio de Dubai e da Copa Verona, onde disputou contra times como Atlético de Madrid e Milan. E assim, o zagueiro vem ganhando espaço em um dos maiores clubes do país.

Copa São Paulo

O jogador tocantinense foi um dos responsáveis pela vitória do time carioca na estreia da Copinha. Dono de uma boa movimentação ofensiva e trabalhando bem a bola no campo de ataque, o Flamengo sobrou em campo, não tomou conhecimento e goleou o Forte (ES) por 10 a 0 na última quarta-feira, na Arena Barueri, em São Paulo.

Os gols dos Garotos do Ninho foram marcados por Matheus França (2), Werton, Kayke David, Kayque Soares (aos 36 minutos), Wesley, Andre e Mateusão (3). Com o placar elástico, os Garotos do Ninho aplicaram a maior goleada da Copinha até o momento. “Grande vitória da equipe. Feliz pelo gol e pela partida. Seguimos em busca da classificação”, disse Kayque em suas redes sociais.

O Flamengo volta a campo neste sábado, 8, para enfrentar o Floresta, às 19 horas, na Arena Barueri, pela segunda rodada da Copinha. O time carioca faz parte do Grupo 29, juntamente com Oeste, Floresta e Forte Rio Bananal.

A Copinha vem reunindo equipes de todo o país, divididas em 32 grupos. A competição tem previsão de encerramento no dia 25 de janeiro, como já é tradição, pois é a data em que se celebra o aniversário de São Paulo. A competição nacional é conhecida por ser o maior celeiro de atletas da base no país e todos os anos revela jogadores para os grandes clubes.