Esporte Zagueiro do Vasco atuará por empréstimo no Tricolor da Capital Vitor Rodrigues está de volta ao Palmas por três meses para a disputa do Campeonato Tocantinense

Depois de três anos longe dos gramados do Tocantins, o zagueiro Vitor Rodrigues, do Vasco, está de volta ao Palmas por empréstimo por três meses, para a disputa do Campeonato Tocantinense. Revelado nas categorias de base do Tricolor da Capital em 2017, o atleta está desde 2018 na base do Gigante da Colina e fica no Palmas até o final do Estadual. O atleta já est...