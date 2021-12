Esporte Zé Elias retorna ao Tricolor da Capital por empréstimo Nome do atleta já aparece no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol

Depois de vestir a camisa do Palmas na base e no profissional, o meio campo Zé Elias, de 17 anos, que tem contrato com o Vitória (BA), retornou ao Tricolor da Capital por empréstimo, e irá compor o elenco nos próximos três meses. O comunicado foi feito nesta quarta-feira,1º, pelo clube. “Estou bastante motivado para vestir a camisa do Palmas e disputar o Toca...