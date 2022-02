Esporte Yuri Rocha é a nova aposta do Tricolor da Capital para a temporada Formado na base do futebol carioca, lateral assinou contrato com o Palmas

O Palmas anunciou nesta terça-feira, 1º, a contratação do lateral-direito Yuri Rocha. Natural de Goiânia (GO), o jogador morou em Palmas até os 11 anos, quando se mudou para o Rio de Janeiro para atuar nas categorias de base do Fluminense, clube que defendeu até os 16 anos. Na última temporada, o jogador vestiu a camisa do Botafogo por 8 meses e agora, aos 17 anos, é...