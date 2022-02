Esporte Ygor Silva retorna ao Palmas para a disputa do Estadual Atacante estava no futebol baiano e agora reforça a lista de jovens atletas do Tricolor

Negociado pelo Palmas com o Vitória (BA) após a disputa do Brasileiro Série D em 2020, o atacante Ygor Silva, de 17 anos, está de volta à capital tocantinense. O atleta já está incorporado ao elenco do Tricolor, sob o comando do treinador Paulo Caroço. “Foi uma experiência muito boa, aprendi bastante coisa, e assim pude evoluir como profissional e como pessoa...