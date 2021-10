Esporte Yana Camargo garante pódio no Campeonato Brasileiro de Estrada Ciclista é prata na prova de Contrarrelógio no Sub-23 feminino

A atleta Yana Camargo, de 18 anos, acaba de conquistar o segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada. A tocantinense subiu no pódio do Autódromo Internacional Ayrton Senna em Londrina, no Paraná, na prova de Contrarrelógio individual pela categoria sub-23 feminino, com 23 minutos e 2 segundos. Hoje, a atleta de Gurupi, região sul do Estado, encara a...