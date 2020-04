A WNBA, principal liga de basquete feminino dos Estados Unidos, anunciou, nesta sexta-feira, o adiamento do início da temporada por causa da pandemia do coronavírus. Os campos de treinamento estavam previstos para terem início em 26 de abril e a temporada regular deveria começar em 15 de maio.



O comunicado foi assinado pela comissária Cathy Engelbert. "A liga vai usar este tempo para conduzir um planejamento de formatos inovadores e novas datas para o início dos jogos, mas nossa preocupação continuará sendo a saúde e segurança dos jogadores, torcedores e funcionários."



A WNBA, que deveria começar sua 24.ª temporada, é a mais longa liga profissional de esportes femininos. Composta atualmente por 12 equipes, a temporada regular é disputada entre maio e agosto, com os playoffs em setembro.



O título na temporada passada ficou com a equipe do Washington Mystics, que derrotou o Connecticut Sun por 3 a 2 no playoff final.