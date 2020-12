Esporte Wilson Gottardo ex-seleção brasileira será o novo treinador do Palmas Lucas Meira, presidente do clube, anunciou o novo comandante nesta quinta-feira, 3

O Palmas anunciou nesta quinta-feira, 3, o nome do seu novo técnico para temporada 2021. O presidente do clube, Lucas Meira, confirmou que Wilson Gottardo, 57 anos, ficará no comando do time principal do clube tocantinense, que teve a pior campanha do Campeonato Brasileiro da Série D 2020, sob o comando de Robson Tavares, que ficará como diretor de futebol da equipe. O presid...