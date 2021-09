Esporte Wilsomar Sena já estuda adversário da Copa Verde Elenco do Interporto sub-20 já está em campo se preparando para o confronto diante do Rio Branco VN (ES)

Após a definição do adversário do Interporto na primeira fase da Copa Verde, o treinador Wilsomar Sena começou a estudar a equipe do Rio Branco de Venda Nova (ES).O Tigre terá o direito do mando de campo por ser melhor posicionado no ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Logo, a partida deve acontecer no General Sampaio, em Porto Nacional. “Será um adv...