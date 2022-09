Durante desembarque em Palmas, na tarde desta quarta-feira, 7, o atleta João Vitor dos Santos Feitosa, 15, estudante da rede estadual de ensino, avaliou como positiva a sua participação nos Jogos da Juventude 2022.

“Esse ano o tempo foi menor que o ano passado. Agora eu pretendo focar para poder diminuir meu tempo, já que ano que vem vai ter de novo e eu quero conseguir medalha”, disse o atleta. Para ele, a competição ofereceu experiência e ótimo resultados. “Foi uma experiência muito boa, vou levar pra vida toda”, comemorou.

João Vitor faz parte da primeira turma de 56 atletas tocantinenses que participou de competições em Aracaju(SE), desde o último sábado, 3, nas modalidades de atletismo, vôlei de praia, badminton, tênis de mesa e natação.

Na competição do atletismo, o Tocantins alcançou resultados expressivos superando edições anteriores, ao conquistar vaga na semifinal dos 100 metros no feminino e masculino, com os atletas Hanysabel Silva (Paraíso) e João Pedro Rodrigues(Dianópolis).

Nos 3 mil metros, os atletas Gabriel Santana Rodrigues (Tocantinópolis) e Maiconsuel Martins Rodrigues (Ponte Alta do Tocantins) ficaram em 14° em 15°, respectivamente. A atleta Vitória Brito dos Santos (Pedro Afonso) chegou a conquistar no salto em altura feminino, classificação para a final. No salto em distância, dois atletas conquistaram vaga para a final, Maria Clara Bandeira (Araguanã) e Paulo Henrique Oliveira (Combinado). Na classificação final, o atleta de Combinado garantiu a 8° colocação.

No vôlei de praia Masculino, a delegação tocantinense garantiu o 9° lugar da 1° divisão, com Paulo Rodrigues Araujo e Arthur Henrique Lopes de Jesus, de Aliança do Tocantins e no feminino, segunda divisão, a dupla Ana Clara de Morais e Julia Wiezorek Spricigo de Lima (Palmas), conquistaram a 4° colocação.

A dupla Gustavo Henrique dos Santos e Thiago Barbosa Lima(Porto Nacional) conquistaram a 8° colocação geral no Badminton.

Para o técnico de desporto que viajou com a delegação, Rubens Abdala, 43 anos, além dos resultados expressivos em algumas modalidades, a integração entre estados marcou a participação na viagem dos alunos. “O mais importante foi a integração entre os estados, integração cultural e esportiva entre os alunos que acrescenta muito no cotidiano escolar dos alunos”, disso o integrante da delegação.

A expectativa agora é pela participação da delegação nas etapas coletivas, que já iniciaram nesta quarta-feira, 7. “Agora são as modalidades coletivas, que vão disputar futsal, voleibol, handebol, basquete, taekwondo, e outros", finalizou o técnico.

Segundo bloco

Enquanto a primeira turma desembarcou em Palmas, a segunda turma de atletas da delegação tocantinense iniciou sua participação nos jogos com direito a vitória em cima do time da casa. No futsal feminino, o Tocantins estreou hoje com vitória de 5 x 1 contra os donos da casa, o time de Sergipe.

Ontem, jogou também o time masculino de futsal, e as equipes de voleibol msculino e feminino. Durante a manhã, a equipe de voleibol feminino, não obteve bom resultado, acabou derrotada pela equipe do Mato Grosso.