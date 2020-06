Esporte Volta do Campeonato Russo é antecipada para dia 19 e terá torcida no estádio Presença de torcedores será limitada a 10% das capacidades dos estádios. O Estádio Cosmos, por exemplo, palco de Samara x Grozny terá 4.500 lugares à disposição

O Campeonato Russo será retomado em 19 de junho, de acordo com o vice-primeiro-ministro do país, Dmitry Chernyshenko. A data é dois dias antes da previsão inicial para a volta da competição, paralisada em função da pandemia do coronavírus. De acordo com a liga, o dia 21 de junho, anunciado anteriormente, se tratava da data-base para a realização da rodada de volta do...