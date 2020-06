Esporte Volta do Brasileirão faz times se preocuparem com nova logística Anúncio da CBF de que a competição continuará com 38 rodadas e previsão de durar de agosto até fevereiro de 2021 traz nova tarefa de casa para os clubes

A edição 2020 do Campeonato Brasileiro vai representar uma batalha a ser vencida tanto em campo quanto no planejamento logístico de viagens. O anúncio da CBF de que a competição continuará com 38 rodadas e previsão de durar de agosto até fevereiro de 2021 vai significar para os clubes a necessidade de repensar em detalhes o cronograma de voos, escolhas de hotéis e preparação d...