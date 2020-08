Esporte Vitórias na Champions: Bayern ultrapassa Barcelona em títulos; veja lista de campeões O clube alemão tem agora seis títulos da competição, mesmo número do Liverpool, e está atrás apenas de Real Madrid (13) e Milan (7)

Com uma campanha dominante que o levou à final com 100% de aproveitamento, o Bayern conquistou neste domingo (23) a edição 2019/20 da Champions League. O clube alemão tem agora seis títulos da competição, mesmo número do Liverpool, e está atrás apenas de Real Madrid (13) e Milan (7). No caminho para a taça, decidida em duelo com o Paris Saint-Germain, o time aplico...