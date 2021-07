Esporte Vitória Póvoa conquista mais um recorde em prova de ultramaratona aquática Em maio, a nadadora já havia se tornado a recordista absoluta nos 16km no BISA em Angra dos Reis (RJ)

Vitória Póvoa, de 20 anos, fez jus ao nome. Dessa vez, a atleta de Palmas, se tornou a mais nova recordista feminina do Amazon Challenge nos 30 km. O desafio iniciou na Praia do Açutuba no município de Iranduba com destino a Praia da Ponte Negra, em Manaus. A nadadora conquistou o recorde, após 6 horas, 2 minutos e 54 segundos. Nos moldes de grandes travessias c...