Esporte Vitória embala com Carpini, bate o Atlético-MG e joga Vasco para o Z4 Com o resultado, o time baiano saiu do Z4, empurrando o Vasco para a incômoda situação na tabela

O Vitória conseguiu seu segundo triunfo no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (20), ao bater o Atlético-MG por 4 a 2 no Barradão, em Salvador, em duelo pela 10ª rodada. Com o resultado, o time baiano saiu do Z4, empurrando o Vasco para a incômoda situação na tabela. Willian Oliveira, duas vezes, Matheusinho e Castillo marcaram para o Vitória; Gustavo Scarpa...