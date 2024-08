Esporte Vitória da Grécia garante o Brasil nas quartas de final do basquete Após vitória contra o Japão, resultado do confronto entre Grécia e Austrália classifica brasileiros

A Grécia venceu a Austrália por 77 a 71 no basquete masculino e garantiu o Brasil nas quartas de final do basquete como um dos melhores terceiros colocados. Agora, a seleção aguarda para saber quem será o adversário da próxima fase.