Esporte Visitantes levam a melhor pelo Campeonato Estadual Sub-20 Tocantins de Miracema e Interporto saíram na frente pelas quartas de final

Nesta quarta-feira,10, três jogos marcaram o Campeonato Estadual Sub-20, com 12 gols. Na quinta, segue com a continuação da partida entre União Araguainense e Capital, paralisada em razão de uma forte chuva em Carmolândia. Na Capital, no estádio Nilton Santos, o Palmas foi derrotado pelo Tocantins de Miracema por 3 a 0. Bastou apenas 7 minutos para que Pedro ...