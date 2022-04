Esporte Virada em casa aumenta confiança do Tocantinópolis na Série D Após boa estreia na quarta divisão nacional, Verdão do Norte visa próximos compromissos

Com um calendário cheio pela frente, o Tocantinópolis se reapresentou na tarde desta terça-feira,18, com um treino regenerativo visando a sequência da temporada marcada por jogos válidos pela terceira fase da Copa Intelbras do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série D. Dos sete jogos em casa que a equipe do Bico do Papagaio terá pela frente na quarta divisã...