Esporte Vinicius Junior é confirmado e Brasil ofensivo enfrenta a Sérvia na Copa do Qatar A presença do atacante era dúvida, mas foi oficializada pelo Twitter da Copa do Mundo

A pouco mais de uma hora da estreia brasileira na Copa do Mundo do Qatar, nesta quinta-feira (24), a conta em português do Twitter da competição publicou a confirmação da escalação do time de Tite com a presença do atacante Vinicius Junior. O comandante já vinha treinando com Vini nos últimos dias, já indicando sua escalação. Com isso, o volante Fred perde o lugar no m...