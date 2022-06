Vinícius Rangel, 21 anos, da Movistar, equipe espanhola World Tour, confirmou as expectativas depositadas sobre ele e faturou o ouro no Brasileiro de Ciclismo de Estrada, na prova de resistência disputada em Palmas neste domingo, 26. Ele completou as 18 voltas, sob um sol de 33 em 4h3min para dobrar as camisas de campeão nacional também na sub-23.

Logo no início da prova, sete ciclistas abriram uma fuga do pelotão. Poucas voltas depois, um grupo se juntou à fuga, a essa altura com Lauro Chaman, André Gohr, Kleber Ramos, Cristian Egídio e Vinicius Rangel, que por pouco não levou uma queda.

A quatro voltas do final, Magno Prado Nazaret (Swit Carbon) se descolou do grupo e abriu vantagem de 46s para um grupo perseguidor que incluía Halysson Ferreira (avulso), Cristian Egidio (Swit Carbon) e Rangel, que mostrou a diferença da preparação na Europa, e se posiciono à frente do trio para alcançar o líder.

Quando o sino tocou para a última volta, os três anularam Magno Prado e abriram a última volta colados. No retorno do circuito, Rangel atacou novamente e fechou em primeiro, para fatura também a medalha de ouro sub-23.

Cristian Egidio (Swit Carbon Pro Cycling Brasil) a 14 segundos do líder faturou a prata e Halysson Ferreira (avulso) ficou com o bronze a 2 min do líder.

Como é atleta do pelotão World Tour, Rangel usará um uniforme especial da equipe com a indicação de campeão nacional do país de origem. Esta oportunidade é mencionada por ele de forma especial na entrevista abaixo.

Rangel avaliou como "muito dura" a prova palmense, disputada em um circuito de aproximadamente 10,3 km cada volta. "Meu sonho era vestir a camisa nacional lá fora", disse, sob choro e aplausos do modesto público que compareceu à TO-050, local da prova.

Rangel também disse que espera contribuir para "limpar" o nome do país no exterior, após ser perguntado como é a visão na Europa sobre os muitos casos de doping no ciclismo nacional.

Sub-23 tem prata que também treina na Europa

No sub, Pedro Leme faturou a prata com 4h36min e Felipe Rozani (Santos Cycling Team/Fupes) fechou o pódio sub-23 com 4h37. Leme é outro brasileiro que corre na Europa, pela equipe de Trofa (Portugal). Ele também concedeu entrevista sobre o feito.