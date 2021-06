Esporte Verstappen supera Mercedes e faz a pole na França em treino com batidas Grande Prêmio será disputado neste domingo (20), a partir das 10 horas (horário de Brasília)

Max Verstappen superou as Mercedes e garantiu a pole position do Grande Prêmio da França de Fórmula 1 na manhã deste sábado (19). O piloto da Red Bull Racing anotou um tempo de 1:29:990 no circuito de Paul Ricard. Tímido nos treinos livres de sexta (18), Lewis Hamilton ficou na segunda posição, seguido de Valtteri Bottas, também da Mercedes. Os primeiros minutos da ses...