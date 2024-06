Redação Jornal do Tocantins ge Tocantins

O Tocantinópolis Esporte Clube tem três desfalques para enfrentar o Águia de Marabá (PA), neste domingo, pela última rodada do 1º turno do Brasileiro da Série D. Por outro lado, a equipe terá um reforço importante no meio de campo.

O técnico Reginaldo França segue sem poder contar com o lateral-direito Da Silva e o goleiro Johnathan, ambos seguem no departamento médico.

Além disso, o defensor Paulinho cumpre suspensão e desfalcará a equipe. A boa notícia fica por conta do retorno do volante Pedro Dias, que volta após cumprir suspensão.

Ingressos estão à venda

- Arquibancada Antecipado: R$ 10

- Na portaria, antes do jogo: R$ 20 – Veja locais aqui.

Tocantinópolis x Águia de Marabá (PA)

Partida: válida pela sétima rodada do Grupo A2 do Brasileiro Série D

Data: domingo (9)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: estádio Ribeirão, em Tocantinópolis (TO)