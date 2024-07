O Tocantinópolis não conseguiu superar o Manauara (AM), mesmo com o apoio de sua torcida, em partida realizada neste sábado (27), no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. O jogo pela 2ª fase da Série D terminou com o empate de 0 a 0.

O primeiro tempo da partida foi marcado por poucas oportunidades de gol. Aos 12 minutos, Weverson teve a chance de abrir o placar após um erro na saída de bola do Manauara, mas a finalização foi para fora. Gustavo Santos também teve uma chance aos 44 minutos, mas não conseguiu converter.

No segundo tempo, o Manauara iniciou pressionando, mas sem efetividade nas finalizações. Aos 11 minutos, ocorreu a primeira substituição no lado alviverde, com Gustavo Gomes dando lugar a Besmarch. No decorrer do jogo, ambas as equipes realizaram substituições, mas sem alterar o panorama do jogo.

Com o resultado, a equipe o Tocantinopólis terá que vencer na casa do adversário no próximo sábado (3), em Manaus, às 16h, no estádio Ismael Benigno.

Em caso de vitória, o Tocantinópolis segue na competição e enfrenta o vencedor do confronto entre América (RN) e Retrô nas oitavas de final do Brasileirão Série D.