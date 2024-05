Esporte Verdão do Norte vence o Cametá (PA) nos minutos finais da partida e cola nos líderes do grupo Único gol é feito por Gustavo Gomes, aos 45 do segundo tempo, que saiu da banco de reservas para dar a vitória ao Tocantinópolis que soma quatro pontos no G-4 do Grupo 2 do Brasileirão

Com um belo chute da entrada da área, aos 45 do segundo tempo, o meia Gustavo Gomes garantiu a primeira vitória do Tocantinópolis no Brasileiro Série D 2024. A vitória, por 1 a 0, foi sobre o Cametá-PA, neste sábado, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis (TO). O Verdão foi aos quatro pontos no Grupo 2 e colou nos líderes. Já o time paraense segue sem vencer na competição e o...