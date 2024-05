Esporte Verdão do Norte vence de virada equipe piauiense na quarta rodada da Série D dentro de casa Jogo começou com chuva fraca no estádio João Ribeiro, no Bico do Papagaio, na tarde deste domingo (19), e terminou na quentura tocantinense com a vitória de 3 a 1 para o Tocantinópolis contra o Alto (PI)

O Verdão do Norte venceu de virada, por 3 a 1, o Altos (PI), com três gols feitos no segundo tempo do jogo, que ocorreu na tarde deste domingo (19), no estádio João Ribeiro, no Bico do Papagaio, pela quarta rodada do Brasileirão Série D. Com os três pontos somados, o Tocantinópolis foi aos sete e colou no líder Maranhão. O Jacaré é penúltimo na classificação com quatro pontos. Leia também: -&n...