Esporte Verdão do Norte tem compromisso nesta quarta-feira de olho na vaga para a próxima fase Em caso de empate, o duelo da Copa Intelbras do Brasil será decidido nos pênaltis

O Tocantins terá o seu segundo desafio nesta quarta-feira,16, pela Copa Intelbras do Brasil. Após vencer o Náutico (PE) por 1 a 0 com gol de Raí e garantir a vaga para a segunda fase da competição nacional, o Tocantinópolis recebe o Cascavel (PR). A partida está prevista para às 20h30 no estádio Ribeirão. 40 clubes em 20 partidas disputarão essa segunda fase. Quem avançar, g...