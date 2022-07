Esporte Verdão do Norte se classifica às oitavas de final do Brasileirão TEC venceu por 4 a 1 o São Raimundo (AM), dentro de casa, no Ribeirão

O Tocantinópolis Esporte Clube (TEC) está nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro, Série D. O Verdão do Norte venceu o São Raimundo (AM) por 4 a 1, na tarde deste sábado (30), no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis (TO), e avançou às oitavas do Brasileirão. No jogo de ida, em Manaus (AM) os times empetaram por 2 a 2 e a decisão teve que ser dentro de casa. Os gols d...