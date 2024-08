Esporte Verdão do Norte perde para o Manauara e se desclassifica do Campeonato Brasileiro da Série D Robô vence o Tocantinópolis com vantagem de 5 a 2 e avança para as oitavas de final do Brasileirão

O Tocantinópolis perdeu por 5 a 2 para o Manauara (AM) e se desclassificou da Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. O Robô é o primeiro amazonense classificado às oitavas de final do Brasileirão. Jogando no Estádio da Colina, na tarde deste sábado (3), o Tocantinópolis foi goleado por 5 a 2 e levou a pior no placar agregado após o empate sem gols no jog...