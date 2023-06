O Tocantinópolis tem duas baixas definitivas previstas para o início do próximo mês, em meio a uma campanha decisiva na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Uma nota publicada em rede social do clube, na última segunda-feira, confirma a saída de Tiago Rodolfo Ferraz de Castro, o volante Tiago Bagagem e Joel dos Santos de Araújo, o centroavante Joel.

Bagagem, atleta de 29 anos, se despediu com publicação em rede social, no último domingo. Ele comentou não estar bem seguir com a equipe e agradeceu pelos dois anos no Verdão do Norte. Na atual campanha pela Série D, o atleta acumula 12 jogos com sem balançar as redes e quatro cartões amarelos.

“O volante Tiago Bagagem alegou problemas particulares e em comum acordo com o clube solicitou seu desligamento do elenco”, aponta a nota do clube em publicação de rede social.

Joel, de 26 anos, soma 13 partidas na atual campanha pela Série D, sem gols e dois cartões amarelos. A saída dele, de acordo com a nota do clube, ocorreu por desligação “em comum acordo”.

O TEC finalizou a nota ao agradecer os serviços dos atletas enquanto integrantes da equipe e desejou sorte na carreira da dupla.

Grupo equilibrado



Ao Jornal do Tocantins, o treinador do Verdão, Jairo Nascimento, comentou sobre a saída de Bagagem e Joel, além de confirmar a contratação do atacante Gilberto Macena, 39 anos, atual presidente do Bela Vista.

“Seguimos trabalhando para corrigir os erros, ajustar o que a gente vem errando e potencializar algumas ações positivas”, avaliou Jairo.

Sobre a saída da dupla, comentou que as atenções seguirão na equipe em disputa. “Joel e Tiago Bagagem não fazem mais parte do elenco, temos que voltar as atenções para o grupo que temos à disposição”.

Na avaliação do treinador, o elenco tem se comportado bem e seguirá lutando pela classificação. “Estamos com quatro jogos de invencibilidade, dois de vitórias e dois empates. Sabemos que o nosso grupo segue equilibrado e o importante é manter-se no G4 e lutar pela classificação. Faltam 4 rodadas e precisamos somar pontos para continuar nessa briga até a última rodada de classificação”, pontuou o treinador.

A equipe volta ao gramado no próximo sábado, 1º de julho, para o jogo contra o Atlético Cearense (CE), às 15h no estádio Domingão em Horizonte (CE). A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série D.