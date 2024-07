Esporte Verdão do Norte empata com o Fluminense (PI) dentro de casa Jogo terminou em 1 a 1 no Ribeirão, em Tocantinópolis, na tarde deste domingo (7)

O Tocantinópolis empatou dentro de casa, no Estdádio João Ribeiro, o Ribeirão, no Bico do Papagaio. O jogo terminou um a um contro o Fluminense (PI), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, ambos os times sairam com um ponto na tabela. Partida Com um a menos em todo segundo tempo, o Tocantinópolis garantiu o empate com o Fluminense-P...