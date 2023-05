Tocantinópolis e Interporto irão jogar neste final de semana pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Ambos os times estrearam com derrota na competição nacional e seguem sem nenhuma vitória. Na última rodada o Interporto perdeu de goleada por 8 a 1 para o Iporá (GO) e o Tocantinópolis empatou sem gols com o Maranhão (MA).

Pela terceira rodada do torneio neste fim de semana, o Tigre recebe o Brasiliense (DF), dentro de casa, no General Sampaio, em Porto Nacional, neste sábado, 20, às 16 horas. Já o Verdão do Norte vai enfrentar o Ferroviário (CE), no domingo, 21, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 17 horas.

O Tocantinópolis tem apenas um ponto na tabela e está em penúltimo lugar no Grupo A2 com uma derrota e um empate. Para vencer, o time precisa tirar a invencibilidade do Ferroviário (CE) na competição e furar a defesa que ainda não sofreu gols e está em primeiro lugar no grupo.

Para o Interporto, a situação está um pouco mais difícil porque ainda não conquistou nenhum ponto no torneio e está em último lugar no Grupo A5 com duas derrotas, a última por 8 a 1. Seu adversário está em segundo lugar no grupo e ainda não sofreu derrotas na competição.

Na primeira fase do torneio na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, os 64 clubes foram divididos em oito grupos regionais de oito times regionalizados em cada. Os quatro melhores colocados de cada chave avançarão para a segunda fase, no conhecido modelo de mata-mata, de ida e volta. As quatro melhores equipes classificadas subirão para a Série C de 2024.