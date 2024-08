Esporte Verdão do Norte e Manauara disputam R$ 150 mil e a vaga nas oitavas da Série D Clube tocantinense enfrenta o Manauara-AM neste sábado (3), às 16h, no Estádio Ismael Benigno

O Tocantinópolis tem a chance de conquistar R$ 150 mil e uma vaga nas oitavas de final da Série D com uma vitória sobre o Manauara neste sábado (3), no jogo de volta da segunda fase. A premiação é oferecida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) às equipes que avançarem na competição.