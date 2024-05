Redação Jornal do Tocantins ge Tocantins

A delegação do Tocantinópolis desembarcou em Teresina (PI), na tarde desta sexta-feira, com pelo menos quatro desfalques para enfrentar o Fluminense-PI, neste domingo (12), às 16h, pela 3ª rodada do Brasileiro Série D.

O técnico Jairo Nascimento segue sem poder contar com o lateral-direito Da Silva, o meia Gabriel Caju, o goleiro Johnathan e o atacante Everson Bilau. Os três primeiros seguem no departamento médico, já Everson Bilau cumpre suspensão e só retorna na 5ª rodada contra o River-PI, no dia 26 de maio.

Além disso, durante esta semana o lateral-direito Marcinho se despediu do Tocantinópolis. Com a saída de Marcinho, e sem um lateral-direito de ofício, já que Sanderson deixou o clube e Da Silva está lesionado, Jairo Nascimento deve improvisar um zagueiro na direita para o jogo contra Fluminense-PI.

Daniel Barros, que foi desfalque nas duas últimas rodadas por lesão, deve ser opção no banco.

O volante Paulinho é o único pendurado no time alviverde para este jogo. As duas equipes se enfrentam neste domingo, às 16h, no Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI).